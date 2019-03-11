2019-03-11T11:49:23+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Кобринском районе горела церковь ХVlll века

Свято-Димитриевская церковь представляет историко-культурную ценность
Ирина ВЕТРОВА
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Огонь уничтожил крышу церкви. Фото brest.mchs.gov.byОгонь уничтожил крышу церкви. Фото brest.mchs.gov.by
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Пожар вспыхнул в воскресенье днем, 10 марта, в деревне Леликово Кобринского района. Когда спасатели прибыли на место вызова, из-под крыши Свято-Димитриевской церкви валил дым, настоятель был на улице. Работники МЧС потушили пламя. Как сообщает brest.mchs.gov.by, огонь успел уничтожить крышу на площади 75 квадратных метров, повредил стены и имущество.

К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Свято-Димитриевская церковь в деревне Леликово представляет историко-культурную ценность. Это деревянное здание XVIII века высотой 6 метров.

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