КП Беларусь
В Кобринском районе горела церковь ХVlll века
Свято-Димитриевская церковь представляет историко-культурную ценность
Огонь уничтожил крышу церкви. Фото brest.mchs.gov.by
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Пожар вспыхнул в воскресенье днем, 10 марта, в деревне Леликово Кобринского района. Когда спасатели прибыли на место вызова, из-под крыши Свято-Димитриевской церкви валил дым, настоятель был на улице. Работники МЧС потушили пламя. Как сообщает brest.mchs.gov.by, огонь успел уничтожить крышу на площади 75 квадратных метров, повредил стены и имущество.
К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Свято-Димитриевская церковь в деревне Леликово представляет историко-культурную ценность. Это деревянное здание XVIII века высотой 6 метров.