В школьных столовых Минска ввели новое меню

Оно будет действовать до конца учебного года

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Колбаска "Переменка" и котлета "Отличник" теперь будут в рационе минских школьников. Новое меню вводится с 11 марта, сообщили belta.by в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Перед этим дети могли высказать свое мнение о новых блюдах: с 18 февраля попробовать их предлагали ученикам 20 минских школ и гимназий. Школьникам нужно было оценить новинки и заполнить анкеты.

Как выяснилось, самой большой популярностью пользовались бабка картофельная "Школьная", каша "Солнечная", котлета "Отличник". Также в меню у ребят салаты "Весенний" и "Свежесть", шницель "Карпыч", котлета "Загадка", каша "Солнечная", "Манник ванильный", сдоба "Улыбка", кекс "Зебра", сладость мучная "Медовичок".

Новое меню будет действовать до конца учебного года.