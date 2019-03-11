КП Беларусь
В Гродно грузовик сбил нетрезвого пешехода
На нем не было светоотражающих элементов
Грузовик сбил нетрезвого пешехода. Фото: gaigrodno.by
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ДТП произошло в субботу в Гродно. Грузовик ехал по улице Понемуньской со стороны гаражного кооператива в направлении пересечения с улицей Белуша, сообщает gaigrodno.by.
По проезжей части шел нетрезвый пешеход, которого грузовик сбил. Мужчину с травмами в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
Известно, что на нем не было светоотражающих элементов.
Возбуждено уголовное дело.