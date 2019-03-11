2019-03-11T11:38:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно грузовик сбил нетрезвого пешехода

На нем не было светоотражающих элементов
Ирина ВЕТРОВА
Поделиться:
Грузовик сбил нетрезвого пешехода. Фото: gaigrodno.byГрузовик сбил нетрезвого пешехода. Фото: gaigrodno.by
Изменить размер текста:

ДТП произошло в субботу в Гродно. Грузовик ехал по улице Понемуньской со стороны гаражного кооператива в направлении пересечения с улицей Белуша, сообщает gaigrodno.by.

По проезжей части шел нетрезвый пешеход, которого грузовик сбил. Мужчину с травмами в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

Известно, что на нем не было светоотражающих элементов.

Возбуждено уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Петриковском районе автомобиль съехал в канал и перевернулся
Гендиректора "Белфармпрома" обвиняют в получении взятки
Наталья Кочанова про бал у президента: Очень страшно было
Лукашенко: Строительство в Минске будем сокращать
Крупнейшее водохранилище Гомельщины высохло - погибла рыба
В Витебске пьяный мужчина избил соседку до смерти
Власти хотят изымать у застройщиков долгострои
ВТБ Лизинг поддержал проведение ассамблеи «Лизинг Евразия» в Минске
В Речице девочка попала под машину, убегая от собаки
В школьных столовых Минска ввели новое меню
В Кобринском районе горела церковь ХVlll века
В центре Минска в Свислочи утонул человек
Кочанова: Президент сказал - это сигнал к исполнению
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
73-летнему митрополиту Тадеушу Кондрусевичу проводят операцию на позвоночнике
Пожар в частном доме в Минске: 78-летняя бабушка спаслась сама, ее дочь и внучку уберегли сотрудники МЧС
ДТП в Ивановском районе: легковушка влетела в дерево, пострадало три человека
Сегодня христиане отмечают Прощеное воскресенье
ДТП в Телеханах: водитель насмерть задавил лежащего во дворе пешехода
Погода в Беларуси 10 марта: сильный ветер и до 9 градусов тепла
В Лунинецком районе грузовик насмерть сбил пенсионера
90 канистр по 10 литров. В Калинковичском районе милиция нашла в лесу тайник с контрафактным спиртом