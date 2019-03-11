2019-03-11T11:55:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Речице девочка попала под машину, убегая от собаки

Она находится в больнице с травмами
Ирина ВЕТРОВА
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Девочка выбежала на проезжую часть и попала под машину. Фото: vk.com, "Речица Автопомощь"Девочка выбежала на проезжую часть и попала под машину. Фото: vk.com, "Речица Автопомощь"
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ЧП в Речице: 11-летняя девочка убегала от нападавшей на нее собаки и выбежала на проезжую часть. Там она попала под колеса автомобиля "Фольксваген", сообщили belta.by в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. За рулем машины был 36-летний водитель.

Ребенок был доставлен в Речицкую больницу с травмами. Проводится проверка.

Происшествие случилось в субботу, 9 марта, примерно в 10.25.

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