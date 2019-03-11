Власти хотят изымать у застройщиков долгострои

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Министерство архитектуры и строительства Беларуси предлагает решить проблему долгостроев таким способом: изымать недостроенные здания, если после предоставления разрешения на продление строительства объект так и не будет завершен. Такое разрешение будут давать только один раз. Об этом рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" министр Минстройархитектуры Дмитрий Микуленок:

- Предусматривается разрешение на продление сроков незавершенного строительства не более одного раза. После того как один раз сроки местными органами госуправления будут продлены, этот участок либо недострой должен изыматься или передаваться другому застройщику, - отметил он.

Также обсуждается возможность дать право застройщику зарегистрировать недостроенное здание в БРТИ и выставить на продажу, чтобы другие игроки рынка смогли перекупить недвижимость.

По словам министра, административный нажим не всегда приводит к действенным мерам.

Сообщается, что предложения уже подготовлены. Они будут переданы в Совет министров.

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