В Витебске пьяный мужчина избил соседку до смерти

Ссора произошла во время распития спиртного. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По предварительной информации, он обиделся на слова женщины в свой адрес

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Трагедия произошла днем 7 марта. Как сообщает sk.gov.by, 53-летний мужчина у себя дома нанес множество ударов своей 70-летней знакомой. Это произошло во время ссоры, возникшей во время распития спиртного.

Женщина получила травмы, от которых умерла на месте.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской, дактилоскопической, медико-криминалистической, судебно-биологической и генетической экспертиз.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах).

По предварительной информации, мотивом преступления стала обида на слова женщины в его адрес.