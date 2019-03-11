КП Беларусь
В Витебске пьяный мужчина избил соседку до смерти
По предварительной информации, он обиделся на слова женщины в свой адрес
Ссора произошла во время распития спиртного.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:
Трагедия произошла днем 7 марта. Как сообщает sk.gov.by, 53-летний мужчина у себя дома нанес множество ударов своей 70-летней знакомой. Это произошло во время ссоры, возникшей во время распития спиртного.
Женщина получила травмы, от которых умерла на месте.
Следователи назначили проведение судебно-медицинской, дактилоскопической, медико-криминалистической, судебно-биологической и генетической экспертиз.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство при отягчающих обстоятельствах).
По предварительной информации, мотивом преступления стала обида на слова женщины в его адрес.