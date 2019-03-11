Крупнейшее водохранилище Гомельщины высохло - погибла рыба

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В минувшие выходные рыбаки, приехавшие на Днепро-Брагинское водохранилище в Лоевском районе, были шокированы: под вскрывшимся льдом показались сотни трупов рыб. Многие тушки выбросило на берег - ужасную картину засняли и разместили ролики в соцсетях.

В народе водохранилище называют БАМом, много лет это было излюбленное место для отдыха и рыбалки не только жителей Лоева. Но в последние годы одно из крупнейших искусственных озер Беларуси сильно обмелело. Судя по всему, с этим связан и мор рыбы после зимы.

- В январе там было еще 40 сантиметров воды, но озеро усыхает на глазах. Зимой промерзало до дна. Изначально зеркало было 740 га, а сейчас его вообще нет, остались только лужи. Подпитка шла насосами, которые берут много электроэнергии. Арендатор - индивидуальный предприниматель - писал письма, чтобы ему оказали помощь по закачке воды, но это очень дорого, - рассказали «Комсомолке» в Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

Там отметили, что о проблеме давно знают во всех областных службах. Создана комиссия, которая будет решать, что делать с высыхающим водохранилищем.