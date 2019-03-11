Лукашенко: Строительство в Минске будем сокращать

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Александр Лукашенко обсудил тему строительства с председателем Мингорисполкома Анатолием Сиваком, сообщает belta.by. Президент отметил:

- В старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок Минска. И договорились о том, что потихоньку, насколько это получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место.

По словам президента, у нас уже итак больше 20% населения страны живет в Минске. Дальше нельзя.

Александр Лукашенко говорил о важности хорошей транспортной связи между городами-спутниками и Минском, а также о создании рабочих мест.

- Люди должны понимать, что мы каждый год, после II Европейских игр особенно, усиленно будем сокращать объемы строительства в Минске. Тот, кто поймет это раньше всех, тот и выиграет, - сказал Лукашенко.

В качестве важного фактора президент назвал цену строительства. В Минске уже был проведен эксперимент по возведению жилья с ограниченной прибылью в 5%.

- Прекрасно получилось. Почему мы должны иметь дело с разного рода, я их грубо называю жуликами, иначе их и не назовешь, которые шкуру дерут с людей.