Наталья Кочанова про бал у президента: Очень страшно было

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Наталья Кочанова рассказала телеканалу СТВ о своих впечатлениях от бала, о котором Александр Лукашенко вспоминал в "Большом разговоре" 1 марта. Тогда президент, по его словам, заставил женщин надеть платья в пол:

- Так, говорю, женщины, снимайте эти свои штаны деловые, надевайте длинные платья и будете танцевать. Кочанова говорит: «Господи, никогда эти длинные платья не носила!» А сейчас, говорю, будешь танцевать, - рассказывал Лукашенко.

Наталья Кочанова поделилась впечатлениями:

- Для меня это было вначале серьезным испытанием, потому что это не мой стиль одежды – платье в пол. Хотя танцевать я хотела всегда. Это даже была моя мечта, которую я хочу реализовать еще в перспективе. Поэтому великолепная традиция, для меня это было просто какое-то великолепие, чудо. Очень было страшно вначале на самом деле, это правда. Потому что неуютно чувствуешь себя в другой форме, другой одежде...

Лукашенко станцевал вальс с мисс Беларусь. Фото: belta.by

В то же время, отметила Наталья Ивановна, это стало самым ярким и запоминающимся событием в ее жизни, как ей показалось в тот момент.

Также Кочанова рассказала о выполнении поручений, которые президент дал во время "Большого разговора". По ее словам, выполнять их стали сразу же, не дожидаясь никаких протoколов. В частности, в Администрации президента уже встретились с бизнесменом Сергеем Тарасюком.