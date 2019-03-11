2019-03-11T15:33:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Гендиректора "Белфармпрома" обвиняют в получении взятки

Он заключен под стражу
Ирина ВЕТРОВА
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Гендиректор "Белфармпрома" заключен под стражу.Гендиректор "Белфармпрома" заключен под стражу.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Громкое задержание: генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» заключен под стражу. Об этом сообщается в Телеграм-канале Следственного комитета.

Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Руководитель обвиняется в получении взятки за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию. Расследование продолжается.

Холдинг «Белфармпром» был создан в 2017 году. В его состав входят белорусские производители лекарств.

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