В Петриковском районе автомобиль съехал в канал и перевернулся

Автомобиль перевернулся, а водитель оказался заблокирован в нем. Фото: gomel.mchs.gov.by

Изменить размер текста: A A

Автомобиль "Фиат Браво", за рулем которого был 68-летний пенсионер, съехал в мелиоративный канал глубиной 1,5 метра и перевернулся. Водитель оказался заблокирован в машине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей.

Как сообщает gomel.mchs.gov.by, работники МЧС помогли мужчине, после чего он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение».

ЧП случилось утром 11 марта на автодороге Копаткевичи - Колки в 15 км от городского поселка Копаткевичи.