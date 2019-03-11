КП Беларусь
В Петриковском районе автомобиль съехал в канал и перевернулся
68-летний пенсионер оказался заблокирован в машине
Автомобиль перевернулся, а водитель оказался заблокирован в нем. Фото: gomel.mchs.gov.by
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Автомобиль "Фиат Браво", за рулем которого был 68-летний пенсионер, съехал в мелиоративный канал глубиной 1,5 метра и перевернулся. Водитель оказался заблокирован в машине. Чтобы его спасти, потребовалась помощь спасателей.
Как сообщает gomel.mchs.gov.by, работники МЧС помогли мужчине, после чего он был доставлен в больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, общее переохлаждение».
ЧП случилось утром 11 марта на автодороге Копаткевичи - Колки в 15 км от городского поселка Копаткевичи.