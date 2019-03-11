Минздрав прокомментировал смерть роженицы в Солигорске

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В Минздраве прокомментировали смерть женщины, которая умерла в Солигорске 6 марта - через сутки после того, как родила мертвого ребенка. На сайте ведомства minzdrav.gov.by появилось сообщение о том, что приказом министра создана специальная комиссия для оценки качества оказания медицинской помощи пациентке. Сообщается, что после проведения анализа случившегося члены комиссии встретятся с родственниками и ответят на все вопросы.

На сайте опубликован комментарий главного внештатного акушера-гинеколога Минздрава Светланы Нагибович:

«К сожалению, в Беларуси, как и во всем мире, регистрируется несколько случаев смерти женщин в год от акушерских причин... Сегодня, благодаря отработанной разноуровневой системе, в тяжелых ситуациях действует специальный алгоритм оказания медицинской помощи, в том числе с привлечением выездных республиканских и областных бригад реанимационной помощи...

На помощь солигорским врачам выезжали бригады специалистов как областного, так и республиканского уровня. По личному поручению министра дополнительно выезжала и я, главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава. Мы постарались, насколько это было возможно в стрессовой для всех ситуации, донести информацию о происходящем родственникам".

Светлана Нагибович выразила соболезнования родным и близким умершей женщины.