2019-03-11T17:31:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Ипэшник брал в ремонт ювелирные изделия и перепродавал их

Следователи ищут пострадавших
Ирина ВЕТРОВА
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Украшения мужчина перепродавал. Фото: sk.gov.byУкрашения мужчина перепродавал. Фото: sk.gov.by
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52-летний житель Бреста работал индивидуальным предпринимателем. Он брал у людей ювелирные изделия для ремонта, а также лом драгоценных металлов для изготовления украшений.

Как сообщает sk.gov.by, эти изделия и лом он продавал в торговых объектах, скупающих драгоценные металлы у населения. А когда его клиенты интересовались судьбой своих вещей, он отказывался возвращать их под различными предлогами.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1, ч. 2 ст. 211 (растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Установлено 18 эпизодов противоправных действий. До этого мужчина не был судим.

Следователи просят всех, кто пострадал от действий предпринимателя, сообщить об этом по телефонам: 8 (0162) 27-37-00 (круглосуточно) либо (033) 326-15-10.

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