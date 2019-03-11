За нападение на инкассатора брестчанина приговорили к 7 годам колонии

В инкассаторской сумке было чуть меньше 100 тысяч долларов в эквиваленте

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Приговор 33-летнему мужчине огласил суд Ленинского района Бреста. Следствие предъявило ему обвинение в разбое, прокурор в суде предложил переквалифицировать дело и наказать брестчанина за грабеж. Суд согласился с доводами гособвинения.

- Обвиняемый признан виновным в покушении на открытое похищение имущества (грабеж), соединенное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенное в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества, - сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

Согласно материалам дела, мужчина готовился к нападению. Знал, когда к отделению банка подъедут инкассаторы, продумал пути отступления, купил электрошокер. С ним он и напал на одного из инкассаторов - повалил того на землю, выхватил сумку с деньгами и убежал. Напарник задержал грабителя до приезда милиции. В сумке было чуть больше 195 тысяч белорусских рублей.

Как оказалось, мотивом преступления стали долги, в том числе по кредитам.

Приговор в силу еще не вступил, мужчина может его обжаловать.