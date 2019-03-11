В Гомеле 18-летний неонацист стрелял в колледже из пневматики
В феврале 18-летний учащийся автомеханического колледжа в Гомеле обстрелял из пневматики окна и пол в кабинетах учебного корпуса, а также изрешетил стенд с фотографиями преподавателей, информируют в МВД. К счастью, никто не пострадал, но материальный вред колледжу нанесен ощутимый.
Оперативникам об этом происшествии сообщили только в начале марта. Милиционеры, проверив информацию, задержали подозреваемого и поместили его в ИВС.
– Выяснилось, что молодой купил пневматический пистолет у знакомого. Оружие изъяли во время задержания, – проинформировали в ГУБОПиК МВД Гомельщины.
В милиции считают, что проблема состоит не только в воспитании молодого преступника, но в его убеждениях. Парень – лидер местной околофутбольной группировки неонацистов, поддерживает и пропагандируют идеи фашизма. В колледже постоянно конфликтует и со сверстниками, и с руководством, демонстрируя неуважение и превосходство над ними.
Возбуждено уголовное дело, выясняется его причастность к мошенничествам и кражам.
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