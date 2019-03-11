В Пуховичском районе спасатели дважды за день вытащили из озера одного и того же мужчину

Во второй раз «утопающий» вернулся за велосипедом, который остался на тонком льду

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В понедельник, 11 марта, работники МЧС около 07.40 часов выехали по вызову об утопающем человеке, информируют в пресс-службе министерства.

ЧП произошло на озере Материнском недалеко от поселка Дружный в Пуховичском районе. Прибывшие спасатели увидели тонущего человека примерно в 200 метрах от берега. Чтобы вытащить мужчину из ледяной воды эмчеэсовцы соорудили спасительную «конструкцию» из веревок и доски.

Мужчина хотел переехать через озеро на велосипеде и едва не погиб. Фото: МЧС.

На берегу выяснилось, что спасенный – местный житель 1972 года рождения. Он хотел переехать на другую сторону озера на велосипеде, но поверхность не выдержала, и сельчанин провалился под лед вместе со своим «железным конем». Помощь врачей мужчине не понадобилась и его отпустили домой.

Однако в обед примерно в 14.10 часов в МЧС снова позвонили с этого злосчастного озера. Каково же было удивление спасателей, когда из ледяной воды второй раз за день они снова вытащили этого горе-велосипедиста. Во второй раз на озеро 47-летний сельчанин отправился, чтобы выручить… велосипед.