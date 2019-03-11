Под Брянском сожгли 640 килограммов сверчков, которых везли из Минска в Москву

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Сначала необычный товар – партию замороженных сверчков в коробках остановили на таможне на границе Беларуси с Брянщиной недалеко от поселка Красная Гора, сообщают «Новости Брянска».

Затем «контрабанду» в виде сверчков в заморозке передали сотрудникам Россельхознадзора. Так как к экзотической партии не прилагалось ветеринарного сертификата, где было бы указано с какой целью ввозится груз и его предназначение.

– Применение сверчков может быть самым различным от пищевых добавок в корм для животных до использования в кондитерском деле в качестве натурального белка. Кроме того, на коробках не было маркировок с информацией о производителе, условиях транспортировки, дате производства и сроке годности, – прокомментировали в ведомстве.

Всю партию сверчков уничтожили. Фото: Россельхознадзор.

В товарно-транспортных документах указывалось, что отправитель товара «ОНТО Биотехнологии» в Минске, а пункт назначения – Москва.

Сверчков сожгли на специальном ветеринарно-санитарном утильзаводе.