Жителя Борисовского района, стрелявшего в ухажера падчерицы, приговорили к 10 годам колонии

Пьяный сельчанин дважды стрелял в молодого человека, требуя, чтобы он оставил девушку. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Приговор еще может быть обжалован

Изменить размер текста: A A

В Борисовском районе завершилось разбирательство по делу о покушении на убийство, информируют в пресс-службе Минского областного суда.

Напомним, вечером 28 ноября 2018 года пьяный житель Борисовского района взял незарегистрированной ружье, заряженное дробью и пулей, и пошел «на разборки» в соседнюю деревню. Разобраться нетрезвый сельчанин собирался с ухажером своей падчерицы. Мужчина требовал, чтобы молодые люди прекратили общение и, угрожая, дважды выстрелил в «кавалера».

С ранениями живота и бедра потерпевший сельчанин смог скрыться от преследователя в доме и позвонить оттуда своему брату. В это время стрелок убежал, чтобы спрятать ружье.

В суде обвиняемого признали виновным в покушении на умышленное убийство и приговорили к 10 годам колонии усиленного режима, а также к выплате пострадавшему 25 тысяч рублей моральной компенсации и погашении 450 рублей юридических издержек.

Приговор еще может быть опротестован.