2019-03-11T20:49:35+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродно грузовой Renault сбил необозначенного пешехода

Мужчина в тяжелом состоянии в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Пострадавший был на дороге без фликера и в нетрезвом состоянии. Фото: ГАИ Гродно.Пострадавший был на дороге без фликера и в нетрезвом состоянии. Фото: ГАИ Гродно.
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В субботу, 9 марта, в Гродно под колесами грузового «Рено» оказался пешеход, информируют в Госавтоинспекции области.

– Это единственное за продолжительные выходные, 8 – 10 марта, в нашем регионе дорожно-транспортное происшествие с тяжелыми последствиями, – уточнили в пресс-службе ГАИ.

Авария в областном центре произошла в вечернее время. Грузовик направлялся со стороны гаражного кооператива по улице Понемуньская в сторону пересечения с улицей Белуша. В этот момент на проезжей части оказался нетрезвый пешеход. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами, водитель «Рено» не заметил человека на дороге и сбил его.

Пострадавшего в ДТП в тяжелом состоянии госпитализировали. Он находится в реанимации городской больницы.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие. Экспертам предстоит узнать в каком направлении двигался нетрезвый горожанин.

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