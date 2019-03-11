2019-03-11T21:19:47+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске попрощались со скульптором Андреем Заспицким

Заслуженный деятель искусств Беларуси скончался на 96 году жизни
Надежда БУТОВИЧ
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Скульптор Андрей Заспицкий. Фото: facebook.com/yurijivanov.Скульптор Андрей Заспицкий. Фото: facebook.com/yurijivanov.
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Со старейшим скульптором, участником ВОВ, заслуженным деятелем искусств Адреем Заспицким простились в Минске 11 марта. Андрей Михайлович скончался на 96 году жизни, сообщают в Белорусском союзе художников.

Работы Андрея Заспицкого – скульптуры башнях на Привокзальной площади: «Колхозница», «Партизанка», «Солдат», рельеф «Гусляр» в Национальной библиотеке, памятник Адаму Мицкевичу на Городском Валу, фонтан «Вянок» в парке Янки Купалы и другие. Кроме того, Заспицким созданы образы поэтессы Алоизы Пашкевич (Тетки) в Острино, композитора Фредерика Шопена, поэта Янки Купалы, совместно с коллегами Миско и Рыженковым – образ писателя Максима Горького в одноименном парке Минска.

Родился мастер в польском городе Мазовец 16 февраля 1924 года. В 1940 – 41 годах учился в Институте живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. Был призван на фронт, воевал. В 1977 году стал заслуженным деятелем искусств Беларуси, в том же году –лауреатом Госпремии СССР.

Выражаем сочувствие родным и близким скульптора.

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