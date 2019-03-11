2019-03-11T21:54:27+03:00
Минск
КП Беларусь

Три машины МЧС прибыли по вызову к Красному костелу в Минске

Пострадавших нет
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Задымление произошло из-за неисправности электропроводки.Задымление произошло из-за неисправности электропроводки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 11 марта, на телефон дежурного службы МЧС раздался звонок о задымлении в здании храма святого Симеона и святой Елены в центре Минска, сообщили belta.by в пресс-службе Минского городского управления МЧС.

Вызов поступил примерно в 18.50 часов, на место происшествия к Красному костелу выезжали три пожарные машины. Прибывшие спасатели обнаружили значительное задымление в зале для богослужений, однако отрытый огонь не наблюдался.

– Задымление произошло из-за того, что в центральном зале оплавилась изоляция электропроводки. В результате ЧП никто не пострадал, не потребовалась и эвакуация, – уточнили в МЧС.

«Комсомолка», сообщала, что в воскресенье, 10 марта, практически дотла сгорел другой известный в Беларуси храм – Свято-Димитриевская церковь в деревне Леликово в Кобринском районе. Возгорание произошло днем и, к счастью, обошлось без жертв. Местные жители намерены восстановить церковь.

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске попрощались со скульптором Андреем Заспицким
В Гродно грузовой Renault сбил необозначенного пешехода
Жителя Борисовского района, стрелявшего в ухажера падчерицы, приговорили к 10 годам колонии
Под Брянском сожгли 640 килограммов сверчков, которых везли из Минска в Москву
В Пуховичском районе спасатели дважды за день вытащили из озера одного и того же мужчину
В Гомеле 18-летний неонацист стрелял в колледже из пневматики
За нападение на инкассатора брестчанина приговорили к 7 годам колонии
Ипэшник брал в ремонт ювелирные изделия и перепродавал их
Минздрав прокомментировал смерть роженицы в Солигорске
В Петриковском районе автомобиль съехал в канал и перевернулся
Гендиректора "Белфармпрома" обвиняют в получении взятки
Наталья Кочанова про бал у президента: Очень страшно было