Три машины МЧС прибыли по вызову к Красному костелу в Минске

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Вечером в понедельник, 11 марта, на телефон дежурного службы МЧС раздался звонок о задымлении в здании храма святого Симеона и святой Елены в центре Минска, сообщили belta.by в пресс-службе Минского городского управления МЧС.

Вызов поступил примерно в 18.50 часов, на место происшествия к Красному костелу выезжали три пожарные машины. Прибывшие спасатели обнаружили значительное задымление в зале для богослужений, однако отрытый огонь не наблюдался.

– Задымление произошло из-за того, что в центральном зале оплавилась изоляция электропроводки. В результате ЧП никто не пострадал, не потребовалась и эвакуация, – уточнили в МЧС.

«Комсомолка», сообщала, что в воскресенье, 10 марта, практически дотла сгорел другой известный в Беларуси храм – Свято-Димитриевская церковь в деревне Леликово в Кобринском районе. Возгорание произошло днем и, к счастью, обошлось без жертв. Местные жители намерены восстановить церковь.