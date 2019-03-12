2019-03-12T09:31:15+03:00
Экономика
КП Беларусь

Цены в феврале поднялись рекордно за последние три года

Таисия САВИНА
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Три года назад цены поднялись почти на 3% за месяц.Три года назад цены поднялись почти на 3% за месяц.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Уровень инфляции в феврале подскочил до 6,2% (в январе составил 5,8%).

И это очередной рекорд! Цены по сравнению с январем выросли на 1,3%, сообщает Белстат. В последний раз такой скачок произошел в феврале 2016 года, правда, тогда инфляция шагнула еще выше - на 2,9%. В прошлом году рекорд составил всего 0,8%.

В феврале продовольственные товары подорожали на 1,1%, непродовольственные - на 0,2%, а услуги - на 3,2%.

Правительство прогнозирует, что годовая инфляция в 2019-м должна составить не более 5%.

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