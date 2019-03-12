2019-03-12T09:53:31+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Очевидец сообщил, что хвост Боинга, рухнувшего в Эфиопии 10 марта, начал дымится еще в воздухе

А тем временем в системы управления полетом самолетов Boeing 737 MAX вносят изменения и проводят обучение пилотов
Таисия САВИНА
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Фото: Associated PressФото: Associated Press
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Власти США хотят обязать компанию Boeing внести изменения в системы управления полетом самолетов Boeing 737 MAX, хотя и считают эту модель лайнера безопасной. Об этом говорится в заявлении на сайте Федерального авиационного управления США.

Сотрудники ФАУ участвуют в расследовании причин авиакатастрофы с участием этой модели лайнера, принадлежащей авиакомпании Ethiopian Airlines, в Эфиопии 10 марта. Напомним, эта авиакатастрофа унесла жизни 157 человек. Точные причины катастрофы пока не установлены. Известно лишь, что перед падением авиалайнер резко повернул два раза. Через 6 минут после взлета он упал. По словам очевидца, хвост самолета Boeing 737 Max 8 начала дымиться до того, как он упал, а от самолета отлетали небольшие фрагменты, похожие на бумагу, сообщает агентство Associated Press.

Место авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта 2019 года. Фото: Reuters

Место авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта 2019 года. Фото: Reuters

Эксперты озвучили утверждения о том, что данная катастрофа схожа с той, что произошла в октябре 2018 года. Тогда индонезийский Boeing 737 MAX упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек.

- Между тем расследование только началось, и на данный момент нам не предоставляли информации, которая бы позволила сделать какие-либо выводы или предпринять какие-либо действия, - отметили в ФАУ.

Изменения в системе управления полетом и соответствующее обучение пилотов станут обязательными «не позднее апреля 2019 года».

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