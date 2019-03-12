В Гомельском районе столкнулись маршрутка и легковушка. Есть погибшие

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением

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В Гомельском районе на трассе М10 в трех километрах от деревни Прибор столкнулись легковушка и маршрутка, потребовалась помощь спасателей, сообщила belta.by официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Авария произошла 11 марта около 20 часов. Сообщается, что столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутное такси.

- В легковушке оказался зажат водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медпомощи. После осмотра была констатирована его смерть, - говорит Мария Клезович.

В маршрутном такси в это время находилось 17 пассажиров, трое из которых с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.