2019-03-12T09:55:25+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гомельском районе столкнулись маршрутка и легковушка. Есть погибшие

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением
Таисия САВИНА
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Гомельском районе на трассе М10 в трех километрах от деревни Прибор столкнулись легковушка и маршрутка, потребовалась помощь спасателей, сообщила belta.by официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.

Авария произошла 11 марта около 20 часов. Сообщается, что столкнулись ВАЗ-2110 и маршрутное такси.

- В легковушке оказался зажат водитель. Работники МЧС при помощи гидравлического оборудования деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой медпомощи. После осмотра была констатирована его смерть, - говорит Мария Клезович.

В маршрутном такси в это время находилось 17 пассажиров, трое из которых с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

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