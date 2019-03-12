Житель Речицы пожаловался на парня, который рыл землю под кустом. МОлодой человек оказался крупным наркодиллером

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В Речице задержали группу закладчиков психотропа альфа-PVP, сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД 3 марта позвонил местный житель и сообщил, что неизвестные парни ходят на улице от дома к дому, роют ямки возле кустов и деревьев. Отряд милиции выехал на поиски кладменов - закладчиков наркотиков.

На месте сотрудники милиции заметили молодого человека. Тот, увидев милицейскую машину, быстро сбросил закладки в яркой синей изоленте в канализационную трубу. Парня задержали. На месте сброса начала работу следственно-оперативная группа, в трубе нашли 16 свертков.

Фото: www.uvd.gomel.by

На допросе выяснилось, что он действовал не один. В тот же день второго правонарушителя задержали в городе, третьего - на железнодорожном вокзале. В кармане его куртки обнаружили пакет с порошком, которого хватило бы на 800 доз.

- В результате оперативно-разыскных мероприятий задержано пятеро парней в возрасте 17 - 18 лет. Все они - розничные дистрибьюторы интернет-магазина по продаже наркотиков, - рассказал Виталий Пристромов.

В подвале многоэтажки, где проживает один из задержанных, оперативники Гомельского областного наркоконтроля нашли еще один крупный сверток. Экспертиза показала, что внутри опасное наркотическое вещество альфа-PVP. Общее количество изъятого психотропа - более 1 тысячи доз.

Кроме этого, из незаконного оборота выведено свыше 100 закладок с психотропами не только в Речице, но и в других городах Беларуси. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакетики, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт.

Виталий Пристромов пояснил, что дилеры работали по распространенной схеме. В тайниках забирали большую партию, фасовали в небольшие свертки, обмотанные изолентой, и отправлялись по городам, делая закладки в укромных местах.

- Юноши прекрасно знали о своей противозаконной деятельности из лекций, проводимых инспекторами по делам несовершеннолетних, однако желание быстрых денег пересилило страх перед законом, - добавил официальный представитель.