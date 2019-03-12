В Витебске покупательница пыталась вывезти из магазина тележку с продуктами на 200 евро

Изменить размер текста: A A

Проскользнуть мимо кассы с тележкой, нагруженной продуктами под завязку, пыталась 35-летняя жительница Витебска. Женщина набрала в супермаркете продуктов на сумму, эквивалентную 200 евро, и просто пошла с тележкой к выходу. Это увидел охранник, который вел мониторинг камер видеонаблюдения. Мужчина догнал покупательницу и поинтересовался, оплатила ли она товар. Когда записи пересмотрели, подозрения охранника подтвердились - дама и не собиралась оплачивать покупки.

- Женщине предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенном повторно, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Она неоднократно судима, в том числе и за преступления, связанные с оборотом особо опасного наркотического средства. На момент совершения преступления у женщины была не снятая и не погашенная судимость.

Вину дама признала и чистосердечно раскаялась.