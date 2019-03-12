2019-03-12T10:45:16+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске покупательница пыталась вывезти из магазина тележку с продуктами на 200 евро

Женщина хотела похитить продукты. Она имеет непогашенную судимость
Наталья ПАРТОЛИНА
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Женщина нагрузила продуктами тележку и пошла мимо кассы на выход. Фото: кадр из видео с камеры наблюдения.Женщина нагрузила продуктами тележку и пошла мимо кассы на выход. Фото: кадр из видео с камеры наблюдения.
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Проскользнуть мимо кассы с тележкой, нагруженной продуктами под завязку, пыталась 35-летняя жительница Витебска. Женщина набрала в супермаркете продуктов на сумму, эквивалентную 200 евро, и просто пошла с тележкой к выходу. Это увидел охранник, который вел мониторинг камер видеонаблюдения. Мужчина догнал покупательницу и поинтересовался, оплатила ли она товар. Когда записи пересмотрели, подозрения охранника подтвердились - дама и не собиралась оплачивать покупки.

- Женщине предъявлено обвинение в покушении на кражу, совершенном повторно, она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. - Она неоднократно судима, в том числе и за преступления, связанные с оборотом особо опасного наркотического средства. На момент совершения преступления у женщины была не снятая и не погашенная судимость.

Вину дама признала и чистосердечно раскаялась.

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