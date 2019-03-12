2019-03-12T12:32:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

При лобовом столкновении грузовика и микроавтобуса оказались заблокированы двое водителей

ДТП произошло в Ивановском районе
Таисия САВИНА
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Фото: mchs.gov.byФото: mchs.gov.by
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11 марта 2019 года в 15.33 пинским спасателям поступило сообщение о ДТП около деревни Якша Ивановского района. Оказалось, грузовой автомобиль «Рено Мидлун» и микроавтобус «Фольксваген Крафтер» столкнулись лоб в лоб. В автомобилях оказались заблокированы оба водителя.

Фото: mchs.gov.by

Фото: mchs.gov.by

Работники МЧС при помощи специального аварийно-спасательного инструмента достали мужчин из транспортных средств и доставили их в больницу. В результате ДТП водители получили травмы различной степени тяжести, а автомобили - серьезные механические повреждения.

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