Арина Соболенко о победе над Цуренко: Она победила меня 6:1, 6:1, поэтому сегодня была очень сосредоточена

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Арина Соболенко (WTA, 9) в третьем круге турнира обыграла украинку Лесю Цуренко (WTA, 28) - 6:2, 7:5. Это реванш.

- Я помню, что она победила меня 6:1, 6:1, поэтому я была очень сосредоточена сегодня. Цуренко отличный игрок, и сегодня состоялся тяжелый матч. Вначале было легко, но потом она стала играть намного лучше, - сказала Соболенко. - Я оставалась в игре, и это заставило ее чувствовать себя некомфортно. Во втором сете Цуренко прибавила. Она начала драться, вкладываться в каждый удар. Я рада, что выиграла.

В 1/8 финала Соболенко сыграет с немецкой теннисисткой, бывшей первой ракеткой мира Анжелик Кербер (WTA, 8). Ранее Соболенко и Кербер не встречались на корте. Матч состоится 13 марта не ранее 6.00 по белорусскому времени.

- Я никогда не играла против Кербер и сегодня вечером поговорю об этом с Дмитрием Турсуновым. Она великий игрок, и, конечно, это будет непростой матч. Но я уже жду его. Посмотрим. Мне нравится играть против всех... и не важно, против кого конкретно, - цитирует Соболенко wtatennis.com.

Также Арина Соболенко продолжает выступление в парном разряде.