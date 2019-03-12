Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 000 рублей и три автомобиля

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Совсем скоро покупатели магазинов «Евроопт», а также онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл», получившие игровые коды на прошлой неделе, узнают, кому из них повезло стать счастливчиком на этот раз. В 111-м туре игры «Удача в придачу!» будут разыграны серьезные призы: 100 000 рублей, еще два приза по 50 000 рублей, три автомобиля «Джили Эмгранд Х7» и более 20 000 других денежных призов. Обладателя главного приза поможет определить главный режиссер Национального академического Большого театра оперы и балета Михаил Панджавидзе.

Розыгрыш 111-го тура игры состоится в столичном ТРЦ «Е-сити» по адресу ул. Денисовская, 8 в 18.20. Следить за ним в прямом эфире можно на канале ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на официальных страничках «Евроопт» в социальных сетях. Желаем всем удачи!