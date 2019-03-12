На пешеходном переходе в Гомеле грузовик переехал женщину

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Грузовик насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Гомеле, сообщили в УГАИ МВД Беларуси. ДТП произошло 11 марта около 19.30 на улице Междугородней (микрорайон Речицкий). Погибшая женщина была пенсионеркой.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

- Водитель грузового автомобиля "Мерседес-Бенц" сбил 67-летнюю местную жительницу. Пенсионерка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась в реанимации, - проинформировали в ГАИ.

Обстоятельства происшествия уточняются.

ГАИ напоминает, пешеходам настоятельно рекомендуется проявлять максимум внимания и осторожности при пересечении проезжей части. Убедитесь, что автомобили заметили вас, остановились и переход для вас безопасен. Не забывайте дополнять свою одежду световозвращающими элементами в темное время суток, чтобы они были видны водителям.