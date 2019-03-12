Александр Лукашенко: Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием

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Сферу влияния отечественных средств массовой информации в Беларуси нужно расширить. Об этом президент Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает belta.by.

- То, чего нам страшно не хватает, нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации и не бояться использовать новые формы работы в медиапространстве. Надо научиться отвечать распространителям фейков их же оружием. И мы умеем отвечать, но почему-то считаем: "Да ладно, обойдется, пронесет". (…) Если это не сделаем мы, это сделают за нас, как сейчас нередко происходит. Но знаете, какую информацию донесут за нас, если мы этого не сделаем, - рассказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что необходимо предпринимать меры по повышению качества национального вещания и доверия населения к официальным массмедиа. Требуется также проработать вопрос системного контроля за распространением незаконной информации.

- Пока это делается от случая к случаю, порой с опаской. Порой после рассуждений о каких-то политических последствиях. Все, кто сидит за этим столом и напротив меня: вы - не политики, вы - люди, четко работающие по своему направлению и защищающие интересы своего государства. Оставьте политику президенту. Дело не в том, чтобы кому-то ограничить свободу мнений. Это не со мной. Естественно, должен быть порядок, все должно быть законно. Законы у нас супердемократичные, а добавить нашу бездеятельность и недисциплинированность - то у нас вообще никакой диктатуры, а полная демократия, которой ни в одной стране мира нет, - подчеркнул глава государства.

По словам Александра Лукашенко, в информационной сфере должен быть порядок, но никто никому не должен закрывать рот.

- В противном случае, как это было у нас раньше в истории, все перенесут на кухню и там будут обсуждать, как в народе говорят, обсасывать все эти вопросы. И рано или поздно это выплеснется на улицу. Поэтому этого ни в коем случае нельзя делать. Да это и невозможно: и не только потому, что у нас интернет появился - изменилось общество, планета изменилась. Поэтому заниматься пустотой не надо - типа запрещать людям высказывать свое мнение. Но если это мнение выдумано, надумано, если эта новость, связанная с каким-то мнением, фейковая, выскажите свою позицию. Поверьте, правда всегда победит, - отметил президент.