2019-03-12T12:41:41+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебске поймали самогонщика

Конфисковали самогонный аппарат и 30 литров браги
Наталья ПАРТОЛИНА
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Самогонный аппарат и брагу изъяли у жителя Витебска. Фото: УВД.Самогонный аппарат и брагу изъяли у жителя Витебска. Фото: УВД.
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В поле зрения правоохранительных органов попал 50-летний житель Витебска, который в своей квартире гнал самогон. Сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики ОВД Первомайского района застали его прямо в процессе. Изъяли самогонный аппарат и 30 литров браги и составили административный протокол по части 1 статьи 12.43. «Изготовление или приобретение крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), хранение аппаратов для их изготовления». Как рассказал старший инспектор по обеспечению общественного порядка отделения охраны правопорядка и профилактики ОВД администрации Первомайского района г. Витебска Андрей Ханяков, с начала года уже 28 жителей Первомайского района были привлечены к административной ответственности за незаконное производство, хранение и реализацию алкогольных напитков и спиртосодержащих жидкостей. Кстати, любой желающий может рассказать о тех, кто незаконно торгует алкоголем или просто злоупотребляет спиртным и ведет антиобщественный образ жизни, по телефону 60-84-72. Это номер горячей линии «Пьянству - нет!», вашу анонимность там сохранят.

Недавно «Комсомолка» писала о том, что в одном из витебских торговых центров продавались самогонные аппараты «Алковар» под видом дистиллятора воды.

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