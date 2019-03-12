Шуневич об утечке информации из милицейских сводок: Думаю, это будет кто-то из сотрудников ОВД

Изменить размер текста: A A

Министр внутренних дел Игорь Шуневич прокомментировал факты утечки информации из милицейских сводок в интернет. По данному факту назначена служебная проверка, сообщил он belta.by.

- Скрывать не буду. Была утечка некоторой информации из милицейских сводок. Эта информация не закрытая, не секретная. Сводки предоставляются во все госорганы, в том числе в Администрацию президента. И из некоторых сводок была обнародована информация о чрезвычайных происшествиях с личным составом, которая (мы тоже не скрываем) в этих сводках фигурирует в виде спецдонесений, - сказал Игорь Шуневич.

По его словам, было несколько случаев, когда соответствующая информация попадала на один из интернет-ресурсов.

- Мною назначена служебная проверка по данному факту. В ближайшее время мы обнаружим источник утечки информации. Думаю, что это будет кто-то из сотрудников органов внутренних дел. У меня есть такое подозрение. Потому что в большей степени сотрудники милиции причастны к подготовке сводок, их распространению госорганам, - добавил Игорь Шуневич.

Вероятно, имеются в виду новости телеграм-канала Nexta.