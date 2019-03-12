В заброшенном доме в Могилевской области нашли труп 16-летней девушки

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Следователями устанавливаются обстоятельства убийства несовершеннолетней девушки в Круглянском районе, сообщает Управлением Следственного комитета по Могилевской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК об умышленном убийстве.

Фото: Управление Следственного комитета по Могилевской области

- Вечером 11 марта тело девушки было обнаружено в заброшенном доме в деревне Хильковичи. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. С участием экспертов проведен осмотр, зафиксированы следы, а также изъяты предметы, изучение которых позволило установить личность подозреваемого, - рассказывают в УСК.

При осмотре места происшествия также были обнаружены следы обуви, которые привели следователей в лес. В результате организованного преследования в 20 км от деревни Хильковичи был задержан 20-летний подозреваемый.

Фото: Управление Следственного комитета по Могилевской области

По данным следствия, молодой человек в ходе возникшей ссоры задушил девушку. Парень ранее судим за уклонение от призыва и уклонение от уплаты штрафа. Оказалось, 11 марта он только освободился из исправительного учреждения, где отбывал месяц ареста. По уголовному делу допрашиваются свидетели и назначен ряд экспертиз.