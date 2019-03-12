Осужденным по наркотическим статьям могут сократить срок в связи с амнистией

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Отвечая на вопрос belta.by о предполагаемом количестве тех, кого коснется амнистия, министр внутренних дел Игорь Шуневич сказал:

- Точного подсчета мы не вели. Будем ориентироваться на предыдущие амнистии, которые проходили при нашей подготовке. Скорее всего, будем предлагать амнистировать определенные категории лиц. Это воины-интернационалисты, ветераны войн, военных конфликтов, родители-одиночки, у которых есть несовершеннолетние дети, инвалиды по здоровью, чернобыльцы и так далее. Возможно, по некоторым составам преступлений будет предложено, очень часто спрашивают о наркотических статьях - 328-й. Полагаю, что можно рассмотреть вопрос, и я тоже буду это предлагать, - сократить на год отбытие наказания некоторым категориям осужденных по этой статье, - заявил Игорь Шуневич.

Для осужденных по 328-й статье в Беларуси сроки немаленькие. Для уличенных в изготовлении или хранении с целью сбыта они начинаются от 5 лет и заканчиваются 25 годами (если после употребления наркотика кто-то умер). Часто 10 лет тюрьмы дают подросткам. Правозащитники и матери осужденных просили власть уменьшить такое суровое наказание, но недавно министр внутренних дел сказал, что этого не будет.

Напомним, Александр Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

- Последняя амнистия у нас была четыре года назад. Учитывая, что это юбилейная дата, амнистия может быть шире, чем она проходила обычно. Может коснуться лиц, отбывающих наказание, в плане сокращения сроков лишения свободы, - говорил в феврале председатель Верховногосуда Валентин Сукало.