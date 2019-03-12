2019-03-12T14:41:34+03:00
Общество
КП Беларусь

Последний снег и до +10 - погода на ближайшие дни

Потепление придет с южным порывистым ветром
Павел МИЦКЕВИЧ
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Последний снег и до +10 - погода на ближайшие дниПоследний снег и до +10 - погода на ближайшие дниФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Осадки и ветер будут портить погоду в ближайшие дни в Беларуси. Мокрым снегом, который ожидается на большей части территории страны, зима попрощается 13 - 15 марта. И уже с пятницы станет существенно теплее: до +8 градусов в Минске, до +7 в Витебске, Гомеле, Бресте и Гродно, до +6 в Могилеве. А максимальная температура воздуха днем 15 марта, которая прогнозируется в Беларуси, достигнет 10 градусов тепла.

Повышение температуры воздуха придет с южным ветром. Он будет порывистым, по северо-западу республики ветер ожидается сильный порывистый, передает Белгидромет. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица, поскольку ночи еще будут холодными: от -3 до +3 градусов.

В выходные потеплеет еще больше, а солнце выглянет в воскресенье - осадки ожидаются только в Витебске, где небо по-прежнему будет пасмурным.

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