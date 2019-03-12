Пропал глава медицинской службы департамента финансов и тыла МВД

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В Могилеве исчез глава медицинской службы департамента финансов и тыла МВД Сергей Максимов. Об этом сообщает телеграм-канал Nexta. По данным канала, неделю назад он не вышел на работу. В кабинете у Максимова обнаружили рапорт об увольнении, ключи от кабинета, а также удостоверение.

- Ушел с деньгами. Вся медицинская общественность Могилева гудит по поводу исчезновения высокопоставленного начальника. Около недели назад глава медицинской службы департамента финансов и тыла МВД РБ Максимов Сергей Владимирович не вышел на работу, - говорится в сообщении.

Сообщается, что, по предварительным данным, он вылетел в США или Израиль через Вильнюс.

Информация о Максимове была удалена с сайта поликлиники МВД Могилева.

КСТАТИ

По словам министра внутренних дел Игоря Шуневича, было несколько случаев, когда внутренняя информация милиции попадала на один из интернет-ресурсов. Вероятно, он имел в виду как раз телеграм-канал Nexta.

- Мною назначена служебная проверка по данному факту. В ближайшее время мы обнаружим источник утечки информации. Думаю, что это будет кто-то из сотрудников органов внутренних дел. У меня есть такое подозрение. Потому что в большей степени сотрудники милиции причастны к подготовке сводок, их распространению госорганам, - добавил министр.