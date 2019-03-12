2019-03-12T15:24:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Италии начинают штрафовать родителей непривитых детей

Там теперь запрещено посещать школу детям без справки о прививках
Павел МИЦКЕВИЧ
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Приходить в школу без справки о прививках запретили детям в ИталииПриходить в школу без справки о прививках запретили детям в ИталииФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Приходить в школу без справки о прививках запретили детям в Италии. Соответствующий закон вступил в силу в этой стране. По решению властей, за тех школьников, которые посещают учреждения образования непривитыми, родители будут платить штраф. Такой закон был принят после роста заболеваемости корью и уже улучшил показатели по вакцинации населения. Таким образом власти попытаются достигнуть стандарта Всемирной организации здравоохранения, при котором формируется коллективный иммунитет и распространение болезни становится маловероятным.

Чтобы посещать садик или учиться в школе, дети в Италии должны быть обязательно привиты от кори, краснухи, ветряной оспы, полиомиелита и эпидемического паротита.

Крайним сроком было определено 11 марта. После этой даты семьи могут быть оштрафованы за несоблюдение закона, сообщает BBC.

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