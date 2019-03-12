Пенсионер оказался заблокирован в машине в ледяной воде и чудом выжил

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11 марта в 10.28 спасатели Петриковского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о ДТП с участием легкового автомобиля. Все случилось на автодороге Копаткевичи - Колки, что в 15 километрах от городского поселка Копаткевичи.

- Выживших там нет, - вполне логично предположил сообщивший о ДТП мужчина.

mchs.gov.by

Но, на удивление спасателей, это оказалось неправдой. В мелиоративном канале глубиной 1,5 метра спасатели обнаружили легковой автомобиль «Фиат Браво», внутри которого был зажат водитель-пенсионер. По предварительной информации, он не справился с управлением, автомобиль съехал в мелиоративный канал и перевернулся, из-за чего пенсионер оказался заблокирован в легковом автомобиле в воде.

Работники МЧС спасли мужчину и передали работникам скорой медицинской помощи. После осмотра с различными травмами и общим переохлаждением мужчину госпитализировали в медицинское учреждение.