2019-03-12T18:32:48+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте библиотеку имени Горького могут переименовать в Радзивилловскую

Николай Радзивил Черный основал в Бресте типографию и издал Брестскую Библию
Оксана БРОВАЧ
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Перед библиотекой стоит памятный знак Брестской Библии, которую издал Николай Радзивилл. Фото: virtualbrest.byПеред библиотекой стоит памятный знак Брестской Библии, которую издал Николай Радзивилл. Фото: virtualbrest.by
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Городские власти обсуждают вопрос переименования областной библиотеки. Об этом журналистам рассказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Сейчас она носит имя Максима Горького, но поступило предложение назвать учреждение в честь более близкого Бресту исторического персонажа. И городские власти поддержали инициативу.

Николай Радзивилл Черный во времена Великого княжества Литовского был городским старостой. В Бресте он основал первую на территории современной Беларуси типографию. В 1563 году здесь на польском языке вышло полное издание Библии, которая потом получила название Радзивилловской, или Брестской Библии. Это событие увековечили в памятном знаке, который стоит напротив библиотеки.

В Брестской областной библиотеке хранится полная копия Радзивилловской Библии. Оригинал город хотел выкупить из частной коллекции к 1000-летию Бреста, но пока новостей на этот счет нет. В мире уцелело несколько десятков экземпляров Брестской Библии XVI века, многие из них - неполные.

Когда и почему библиотека была названа именем Горького, неизвестно.

- Это событие не нашло отражения ни в архивных документах, ни в воспоминаниях ветеранов, - говорится на сайте библиотеки.

Открыта она была в 1940 году. Нет сведений также о том, что Максима Горького что-то связывало с Брестом.

Кстати, центральная городская библиотека Бреста названа в честь Пушкина, а один из филиалов носит имя Владимира Колесника - одного из авторов книги «Я з вогненнай вёскі», завкафедрой белорусской литературы в Брестском педагогическом институте в 1956 - 1988 годах.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/629506.html?crnd=55186

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