2019-03-12T18:55:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусским медикам будут по-новому начислять зарплату

Валерий Малашко рассказал о новой системе оплаты труда
Надежда БУТОВИЧ
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Из-за новой системы оплаты труда зарплаты медиков не должны сократиться.Из-за новой системы оплаты труда зарплаты медиков не должны сократиться.Фото: Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси стартовала отработка новой системы оплаты труда для медиков, сообщил belta.by Валерий Малашко, глава Минздрава. «Обкатка» новой методики должна завершиться в конце 2019 года.

– Новая система нацелена на изменения формата начисления зарплат в системе здравоохранения. Сейчас – более 30 различных надбавок и доплат, из-за чего формирование зарплаты является довольно сложным процессом. В Минтруда предложили новую методику и в общем она нас устроила, – пояснил министр.

В формировании зарплат главную роль будет играть шкала, учитывающая спецификацию труда медиков, напряженность и т.д. Малашко пообещал, что из-за новой системы уровень зарплат работников не уменьшится. А также добавил, что в целом в прошлом году доходы медиков значительно возросли.

Кроме того, в Минздраве заняты вопросом повышения врачебного авторитета.

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