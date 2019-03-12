Белорусским медикам будут по-новому начислять зарплату

Изменить размер текста: A A

В Беларуси стартовала отработка новой системы оплаты труда для медиков, сообщил belta.by Валерий Малашко, глава Минздрава. «Обкатка» новой методики должна завершиться в конце 2019 года.

– Новая система нацелена на изменения формата начисления зарплат в системе здравоохранения. Сейчас – более 30 различных надбавок и доплат, из-за чего формирование зарплаты является довольно сложным процессом. В Минтруда предложили новую методику и в общем она нас устроила, – пояснил министр.

В формировании зарплат главную роль будет играть шкала, учитывающая спецификацию труда медиков, напряженность и т.д. Малашко пообещал, что из-за новой системы уровень зарплат работников не уменьшится. А также добавил, что в целом в прошлом году доходы медиков значительно возросли.

Кроме того, в Минздраве заняты вопросом повышения врачебного авторитета.