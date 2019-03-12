2019-03-12T19:25:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Бобруйске ГАИ ночью гналось за «Газелью» ритуальных услуг

Катафалком управлял пьяный водитель
Надежда БУТОВИЧ
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В ночной погоне участвовали два служебных авто. Фото: стоп-кадр.В ночной погоне участвовали два служебных авто. Фото: стоп-кадр.
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Ночная погоня в Бобруйске произошла около 03.00 часов в воскресенье, 10 марта, сообщает ресурс «Коммерческий курьер».

Патрулируя улицы города, сотрудники ГАИ заметили подозрительное авто. «Газель» виляла по дороге зигзагами, а когда водителя потребовали остановиться, тот лишь прибавил газу. Спустя пару кварталов к погоне подключились работники городского отдела Департамента охраны.

Остановили авто на улице Бахарова, за рулем микроавтобуса оказался нетрезвый 30-летний работник УКДП «Ритуальное обслуживание». Алкогольный «градус» в крови мужчины достиг 1,3 промилле. Гаишникам преступник признался, что украл ключи от машины, так как «просто захотел покататься».

Против нарушителя составлено 28 административных протоколов, за угон возбуждено уголовное дело. Угонщику грозит до 5 лет заключения.

Погоня за пъяным водителем по ночному Бобруйску.Официальный сайт газеты Коммерческий курьер : https://komkur.info Наша группа Вконтакте: https://vk.com/komkur Одноклассники: https://ok.ru/bobruyskon

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