2019-03-12T20:09:39+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Не прислала ни одного письма»: убийца 16-летней девушки в Круглянском районе задержан и сознался

Молодого человека задержали в 20 километрах от места происшествия [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Преступник признался, что убил девушку из-за ревности. Фото: стоп-кадр.Преступник признался, что убил девушку из-за ревности. Фото: стоп-кадр.
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Правоохранители раскрыли убийство несовершеннолетней девушки в Могилевской области, информируют в МВД.

«Комсомолка» сообщала о том, что поздно вечером 11 марта в заброшенной хате в деревне Хильковичи в Круглянском районе найдено тело 16-летней девушки. От старого дома следы преступника вели в лес.

С помощью служебных собак оперативники преследовали злоумышленника. 20-летнего преступника задержали примерно в 20 километрах от места преступления.

– В момент задержания он уже был сильно замерзшим, в беспомощном состоянии. Потому что, совершив преступление, бросил там же верхнюю одежду, стал убегать. В РУВД он дал признательные показания. Сообщил, что убийство совершил на почве ревности, из-за того, что за тот месяц, когда он отбывал наказание за уклонение от воинской службы, девушка не прислала ему ни одного письма, – рассказал Александр Москалев, начальник управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.

В Круглянском районе парень задушил шарфом девушку.Убийство в Круглянском районе. Накануне в одном из нежилых домов обнаружена задушенной шарфом 17-летняя девушка. Подозрение пало на ее друга, который имел судимость за уклонение от службы в армии. По информации УВД Могилевского облисполкома, он был всего на год старше жертвы. Подозреваемого задержали только к полуночи, в 20-ти километрах от места преступления. Во время операции были перекрыты все дороги, прочесан лесной массив при помощи служебных собак.

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