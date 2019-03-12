«Не прислала ни одного письма»: убийца 16-летней девушки в Круглянском районе задержан и сознался

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Правоохранители раскрыли убийство несовершеннолетней девушки в Могилевской области, информируют в МВД.

«Комсомолка» сообщала о том, что поздно вечером 11 марта в заброшенной хате в деревне Хильковичи в Круглянском районе найдено тело 16-летней девушки. От старого дома следы преступника вели в лес.

С помощью служебных собак оперативники преследовали злоумышленника. 20-летнего преступника задержали примерно в 20 километрах от места преступления.

– В момент задержания он уже был сильно замерзшим, в беспомощном состоянии. Потому что, совершив преступление, бросил там же верхнюю одежду, стал убегать. В РУВД он дал признательные показания. Сообщил, что убийство совершил на почве ревности, из-за того, что за тот месяц, когда он отбывал наказание за уклонение от воинской службы, девушка не прислала ему ни одного письма, – рассказал Александр Москалев, начальник управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.

Возбуждено уголовное дело, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.