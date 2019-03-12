«Не прислала ни одного письма»: убийца 16-летней девушки в Круглянском районе задержан и сознался
Правоохранители раскрыли убийство несовершеннолетней девушки в Могилевской области, информируют в МВД.
«Комсомолка» сообщала о том, что поздно вечером 11 марта в заброшенной хате в деревне Хильковичи в Круглянском районе найдено тело 16-летней девушки. От старого дома следы преступника вели в лес.
С помощью служебных собак оперативники преследовали злоумышленника. 20-летнего преступника задержали примерно в 20 километрах от места преступления.
– В момент задержания он уже был сильно замерзшим, в беспомощном состоянии. Потому что, совершив преступление, бросил там же верхнюю одежду, стал убегать. В РУВД он дал признательные показания. Сообщил, что убийство совершил на почве ревности, из-за того, что за тот месяц, когда он отбывал наказание за уклонение от воинской службы, девушка не прислала ему ни одного письма, – рассказал Александр Москалев, начальник управления уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома.
Возбуждено уголовное дело, опрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
В Круглянском районе парень задушил шарфом девушку.Убийство в Круглянском районе. Накануне в одном из нежилых домов обнаружена задушенной шарфом 17-летняя девушка. Подозрение пало на ее друга, который имел судимость за уклонение от службы в армии. По информации УВД Могилевского облисполкома, он был всего на год старше жертвы. Подозреваемого задержали только к полуночи, в 20-ти километрах от места преступления. Во время операции были перекрыты все дороги, прочесан лесной массив при помощи служебных собак.
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