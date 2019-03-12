Житель Могилева 2,5 года выполнял строительные и дорожные работы под чужим документом

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Жителя Могилева уличили в незаконной предпринимательской деятельности, которая принесла ему в итоге доход в особо крупном размере, информируют в КГК Могилевщины.

Сообщается, что 55-летний мужчина в течение 2,5 лет заключал договора на выполнение строительных, кровельных и дорожно-строительных работ, не имея на это право. Мошенник выполнял работы, в том числе на экскаваторе, для предприятий областного центра и Могилевского района. Но для этого могилевчанин не был зарегистрирован в качестве ИП, а для «легализации» деятельности предъявлял документы третьего лица – знакомого из Краснопольского района, который за незначительное вознаграждение согласился стать на учет в налоговой.

В финансовой милиции подсчитали, что за годы подлога могилевчанин получил незаконный доход в сумме превышающей 100 тысяч белорусских рублей.

По факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности возбуждено уголовное дело, имущество подозреваемого арестовано.