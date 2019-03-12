Школьница утонула в искусственном водоеме в Хойниках

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В понедельник в Хойниках утонула девочка 2006 года рождения. Трагедия произошла на ул. Кооперативной, там - возле небольшого искусственного водоема - гуляли две школьницы. В какой-то момент одна из них поскользнулась и упала в воду с небольшого обрыва - по предварительной информации.

- Вторая девочка в это время побежала звать на помощь родственников. Когда те прибыли и извлекли ребенка из воды, на место происшествия приехали экстренные службы, - рассказывает KP.BY главный специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко. - К сожалению, реанимационные мероприятия не принесли результата, медики «скорой помощи» констатировали смерть девочки.

Районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту трагедии. В ОСВОД добавили, что уровень воды в копанке - всего около 1 метра 30 сантиметров, однако для ребенка достаточно и такой глубины, чтобы утонуть.