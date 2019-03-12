Экс-директор витебского ПТУ заставлял подчиненных работать у него на даче в рабочее время

Рабочие благоустраивали директору дачу, а получали оплату, как за рабочий день в училище. Фото-иллюстрация. Фото: Надежда БУТОВИЧ

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В Департаменте финрасследований КГК Витебщины расследуют дело по обвинению директора одного из ПТУ в превышении служебных полномочий, передает belta.by.

Руководитель профтехучилища в течении нескольких лет, с 2015 по 2017 годы, принуждал рабочих строить ему дачу. Сообщается, что за эти годы подчиненные выполнили строительные, ремонтные и другие работы по благоустройству «директорской дачи». При этом работникам за это время начислялась и исправно выплачивалась зарплата по месту работы.

– Факты нарушений выявились во время проверки, – объяснил замначальника управления Департамента финрасследований КГК Витебской области Андрей Лемнев. – Всего таким способом за счет государства были оплачены 246 часов рабочего времени.

Против уже бывшего директора училища за злоупотребление служебными полномочиями возбуждено уголовное дело. Причиненный государству вред фигурант возместил полностью.