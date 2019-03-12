Трагедия в Светлогорске: погибла 17-летняя девушка

Изменить размер текста: A A

Ночью во вторник, 12 марта, найдена повешенной 17-летняя жительница Светлогорска, транслирует sb.by сообщение Марии Кривоноговой, официального представителя УСК по Гомельской области.

Сообщается, что погибшая девушка была учащейся одного из учебных заведений районного центра. На данный момент обстоятельства произошедшей трагедии устанавливаются сотрудниками районного отдела Следственного комитета Светлогорска. Для расследования смерти несовершеннолетней девушки допрашиваются родственники и знакомые погибшей, также назначен ряд судмедэкспертиз. О том является произошедшая трагедия суицидом либо имеет криминальный характер, не уточняется.

«Комсомолка» раннее сообщала о похожей трагедии – гибели несовершеннолетней девушки, которая на днях произошла в Могилевской области. Убийцу 16-летней девушки из Круглянского района нашли по горячим следам, и он уже дал признательные показания.