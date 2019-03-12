Депутат Игорь Марзалюк: «В Концепции информбезопасности говорится о важности белорусского языка для национальной идентичности»

Это важно, когда вокруг ведутся войны исторической памяти

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Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз говорил о национальной информационной безопасности.

Вечером эксперты рассказали о Концепции информационной безопасности Республики Беларуси. Сейчас документ находится на доработке.

Один из создателей Концепции, депутат, Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк рассказал, что некоторые положения впервые прописаны в документе такого уровня.

- Впервые есть глава, посвященная традиционным белорусским ценностям, она в четвертом разделе концепции. Эти ценности связаны с сохранением белорусской идентичности. Оговаривается, что у нас двуязычие. Но проговаривается важность белорусского языка как национальной идентичности. Впервые сказано, что государство формирует, создает, продвигает белорусскую историческую политику. Также государство определят, тиражирует национальную историческую концепцию, которая взвешенно и объективно отражает основные этапы развития страны, - сказал Игорь Марзалюк.

Также он отметил важность вопросов исторической политики. Концепция информбезопасности должна защитить от фальсификаций, укрепить белорусов как нацию.

- Без исторической политики невозможно нормальное поступательное создание страны. Государство проводит целенаправленную национальную историческую политику, укрепляет и распространяет белорусскую национальную концепцию истории и транслирует ее не только внутри Беларуси, но и за ее пределами, - отметил Игорь Марзалюк. - Точки зрения могут быть какими угодно. Можно полемизировать по ряду аспектов политической, экономической повестки дня. Но ни у кого нет права лгать и, тем более, заявлять, что белорусского народа никогда не существовало, что белорусские нация, государство - это фейк. Есть вещи, которые табуированы.

Парламентарий обратил внимание, что эти вопросы важны в условиях современных информационных войн, когда одной из составляющих стали так называемые войны исторической памяти:

- Историческая политика - это один из важнейших приоритетов, конструкция, без которой невозможна белорусская национальная государственность, идентичность, развитие нации и государства.