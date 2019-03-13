2019-03-13T09:20:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Из-за сигареты: на пожаре в Витебске погиб мужчина

Пенсионер сгорел в собственном доме
Ирина АВИДОВА
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На пожаре погиб пенсионер. Фото: из архиваНа пожаре погиб пенсионер. Фото: из архива
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ЧП случилось в частном доме. Как сообщает сайт МЧС, сообщение о пожаре по улице Парижской Коммуны поступило спасателям 12 марта около 20.00. Хозяин дома 1955 года рождения в пожаре погиб. Огонь серьезно повредил потолок, стены, мебель. Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении погибшим.

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