Соболенко проиграла Кербер и вылетела из турнира в Индиан-Уэллсе

Изменить размер текста: A A

Арина Соболенко не смогла пробиться в четвертьфинал на турнире в Индиан-Уэллсе. В трех партиях она проиграла немке Анжелике Кербер. Поединок начался в 6.00 по минскому времени и продолжался 1 час 42 минуты. Арина Соболенко занимает сейчас 9-е место в мировом рейтинге, 13 марта она завершила выступление в одиночном разряде турнира категории "Премьер" в американском Индиан-Уэллсе. Соболенко проиграла 8-й ракетке мира Ангелике Кербер. Сначала немецкая теннисистка выиграла первый сет со счетом 1:6. Во второй партии белоруска уступала 0:2, но потом переломила ход игры и выиграла 6:4. В решающем сете Арина Соболенко вела 4:1, но Кербер смогла перехватить инициативу и, взяв 5 геймов подряд, победила 6:4. Следующей соперницей Кербер будет американка Винус Уильмс. Сегодня в четвертьфинале парного разряда Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс встретятся с американским дуэтом Кейтлин Кристиан - Эйжа Мухаммад.